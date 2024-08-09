لميس الحديدي تعلق على سداسية المنتخب الأولمبي: «مفيش كلام يتقال.. فضيحة بكل المقاييس»

علقت الإعلامية لميس الحديدي على هزيمة منتخب مصر الأولمبي الكبيرة أمام منتخب المغرب، في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وقالت الحديدي عبر حسابها بمنصة «إكس»: «هو مفيش كلام يتقال أصلا على المهزلة الكروية اللى حصلت فضيحة بكل المقاييس».

وأضافت: «النتائج الأولمبية كلها الحقيقة تدعو للرثاء.. ملف الرياضة المصرية هو قصة فشل مستمرة- إلا القليل من المحاولات الفردية- المرة دى فشلنا حتى في شماعة التمثيل المشرف».

وخسر منتخب مصر الأولمبي من نظيره المغربي بسداسية دون رد، يوم الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث وصاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

هو مافيش كلام يتقال اصلا على المهزله الكرويه اللى حصلت فضيحه بكل المقاييس … و النتايج الأولمبية كلها الحقيقه تدعو للرثاء .. ملف الرياضه المصريه هو قصه فشل مستمره-إلا القليل من المحاولات الفرديه – المره دى فشلنا حتى فى شماعه #التمثيل_المشرف #المنظومه_الرباضيه — Lamees elhadidi (@lameesh) August 8, 2024

المصري اليوم