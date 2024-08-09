رئيس جمهورية موزمبيق يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي

استقبل رئيس جمهورية موزمبيق، فيليبي نيوسي، صباح اليوم في العاصمة مابوتو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار إير، والوفد المرافق له. نقل نائب رئيس مجلس السيادة تحيات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى رئيس جمهورية موزمبيق، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ناقش اللقاء تطورات الأوضاع في السودان والأزمة الراهنة وتأثيرها على الساحة الإقليمية والدولية. وقدم نائب رئيس مجلس السيادة عرضًا شاملاً حول الأوضاع في السودان وتداعيات الحرب المستمرة، مؤكدًا حرص السودان على إحلال السلام ووقف معاناة الشعب السوداني التي تفاقمت بسبب الميليشيات الإرهابية المتمردة.

كما قدم سيادته تقريرًا مفصلًا حول موقف المنظمات الدولية والإقليمية من الأزمة السودانية، مع التركيز على مواقف مجلس الأمن الدولي، الاتحاد الإفريقي، والإيقاد.

معرباً عن تطلع الحكومة السودانية لإستمرار موزمبيق في دعم موقف السودان في المحافل الدولية . من جانبه أكد رئيس جمهورية موزمبيق حرص بلاده على إحلال السلام في السودان ودعمه لمساعي الحكومة السودانية في الحوار من أجل السلام . من جانبه أوضح وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين أن نائب رئيس مجلس السيادة أكد خلال اللقاء حرص الحكومة السودانية على مخرجات منبر جدة باعتباره نقطة الإنطلاق لإي خطوة جديدة لاسيما الحوار الأميركي الجاري الان . مشيراً الي أن الرئيس فيليبي أمن على ضرورة أن يكون الحوار سوداني سوداني وإغلاق الباب امام اية تدخلات خارجية.

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