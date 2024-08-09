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الناظر ترك “رئيس المقاومة الشعبية في كسلا” يسجل زيارة لوزارة العمل

2024/08/09
ترك
ترك

قام الناظر محمد محمد الأمين ترك، ناظر عموم قبائل الهدندوة ورئيس المقاومة الشعبية في كسلا ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الخميس بزيارة إلى وزارة العمل والإصلاح الإداري.

أشاد الناظر ترك بجهود وزارة العمل ودورها في تحسين وتطوير الخدمة المدنية. وخلال الزيارة، اطلع على جهود الدولة للنهوض بالخدمة المدنية في المرحلة المقبلة، بهدف بناء دولة المؤسسات والقانون.

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سونا

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