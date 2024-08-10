هيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية الشمالية توقع مع جامعة السودان المفتوحة

وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية الشمالية، ممثلة في مديرها العام ناجي فاروق، اتفاقية تعاون مع جامعة السودان المفتوحة، ممثلة في وكيل الجامعة. تضمنت الاتفاقية أن تقدم جامعة السودان المفتوحة فرصًا دراسية لموظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون في مختلف التخصصات على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا. في المقابل، تلتزم الهيئة ببث برامج الجامعة وتدريب طلاب كلية الإعلام، إضافة إلى التعاون في مختلف المجالات.

وعقب توقيع الاتفاقية، أشار مدير عام الهيئة، ناجي فاروق، إلى أن هذه الاتفاقية تتيح للعاملين في الهيئة فرصة للتأهيل الأكاديمي في كافة التخصصات، مؤكداً اهتمام الهيئة بتطوير كوادرها من الناحية العلمية بجانب التأهيل الفني. من جهته، أكد وكيل جامعة السودان المفتوحة استعداد الجامعة للتعاون الكامل مع الهيئة، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز القطاع الإعلامي بإذاعة وقناة الشمالية.

كما استمع وكيل الجامعة إلى شرح مفصل من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بالهيئة خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد بين الطرفين في قاعة قناة الشمالية.

سونا