سياسية
مشاد: عناصر الدعم السريع تستمر في منع المرضى من كبار السن والنساء الحوامل والأطفال من الوصول إلى المستشفيات في الفاشر
قال منظمة مشاد بأن عناصر الدعم السريع تستمر في منع المرضى من كبار السن والنساء الحوامل والأطفال من الوصول إلى المستشفيات في الفاشر لتلقي العلاج.
– نحمل المسؤولية لقوات الدعم السريع وهذه الحادثة ستضاف إلى سجلها الإجرامي بحق المدنيين
– ندعو كافة الجهات الدولية للتحرك الفوري لحماية الأبرياء وملاحقة قوات الدعم السريع قضائياً عبر الإدانة والمحاسبة.
الجزيرة – السودان
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