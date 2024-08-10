سياسية
سيندي ماكين: “أمر غير مقبول”
“أمر غير مقبول”.. المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين: 25 مليون سوداني يواجهون المجاعة في جميع أنحاء البلاد مما يعني أن الناس يموتون الآن بسبب الجوع.
“بواسطة من 146 شريكاً”.. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: 7.9 مليون سوداني حصلوا على” مساعدات” في الفترة ما بين يناير ويونيو الماضيين.
الشرق للأخبار
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