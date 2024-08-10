مادورو وماسك يتبادلان السخرية.. فنزويلا تحظر منصة إكس لمدة 10 أيام

قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حظر منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية “إكس” لمدة 10 أيام، مدعيًا أن مالكها إيلون ماسك يحرض على الكراهية وإشعال حرب أهلية في البلاد.

وأعلن مادورو في خطاب تلفزيوني الخميس أنه وقع على قرار من الهيئة الوطنية للاتصالات “كوناتل” يقضي بحظر منصة “إكس” لمدة 10 أيام. يأتي هذا القرار عقب تعليقات ماسك حول نتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، والتي زعمت المعارضة المحلية أنها تعرضت للتزوير من قبل مادورو.

وقال مادورو في خطابه: “شبكة التواصل الاجتماعي التي كانت تُعرف باسم تويتر، والتي تُسمى الآن X، حرّضت على الكراهية والفاشية والحرب الأهلية والموت، وأشعلت المواجهة بين الفنزويليين، وقد انتهكت جميع قوانين فنزويلا”.

وأضاف مادورو أن هيئة الاتصالات الفنزويلية “كوناتل” ستقوم بحظر X لمدة 10 أيام، دون تحديد موعد بدء تنفيذ هذا القرار.

وتبادل مادورو وماسك السخرية عبر المنصة، حيث قارن الملياردير الأمريكي الرئيس الفنزويلي بـ”الحمار”، بينما اتهم مادورو ماسك بأنه المحرض على الاحتجاجات المعارضة التي اندلعت بعد الانتخابات.

الشرق القطرية