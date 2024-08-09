بعد 32 عاما.. إسبانيا تستعيد الذهب الأولمبي بدهس فرنسا بخماسية

حقق منتخب إسبانيا، الميدالية الذهبية بمنافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، عقب تغلبه على فرنسا المضيفة (5-3) بعد شوطين إضافيين.

وتعد هذه الميدالية الذهبية الثانية في تاريخ الماتادور، بعدما حقق الذهبية الأولى في نسخة 1992.سجل الأهداف للماتادور: فيرمين لوبيز، هدفين، في (ق 18، 25)، وأليكس باينا (ق 28)، وسيرجيو كاميلو، هدفين، في (ق 100، 120).وسجل لفرنسا: إنزو ميلوت (ق 11)، وماجنيس أكليوش (ق 79)، وجون فيليب ماتيتا (ق 90 من ركلة جزاء).

وقتل كاميلو المباراة في الدقيقة 120، بتسجيل الهدف الخامس، حيث تلقى كرة طولية من الحارس أرناو تيناس لينطلق وينفرد بحارس فرنسا ويضع الكرة في الشباك مضيفا الهدف الخامس.

كووورة