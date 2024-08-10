مصادر مخابراتية: إيران ستزود روسيا بمئات الصواريخ الباليستية

أفاد مصدران استخباراتيان أوروبيان لوكالة رويترز بأن عشرات العسكريين الروس يتلقون تدريبات في إيران على استخدام أنظمة الصواريخ الباليستية قصيرة المدى (فتح-360).

وأشار المصدران إلى أنه من المتوقع أن تزود إيران روسيا بمئات الأسلحة الموجهة بالأقمار الصناعية قريباً لدعمها في حربها بأوكرانيا.

وأفاد مسؤولا الاستخبارات، اللذان فضلا عدم الكشف عن هويتهما، بأن ممثلين من وزارة الدفاع الروسية يعتقد أنهم وقعوا عقدًا مع مسؤولين إيرانيين في 13 ديسمبر بطهران، للحصول على صواريخ فتح-360 ونظام صواريخ باليستي آخر تنتجه منظمة صناعات الطيران الإيرانية الحكومية، وهو صواريخ (أبابيل).

وأوضح المصدران، استنادًا إلى معلومات استخباراتية سرية، أن عسكريين روس زاروا إيران لتلقي تدريبات على تشغيل نظام فتح-360، الذي يتميز بمدى يصل إلى 120 كيلومترًا وقادر على حمل رؤوس حربية بوزن 150 كيلوغرامًا.

وأكد أحد المسؤولين أن الخطوة التالية المتوقعة بعد التدريب ستكون نقل الصواريخ فعليًا إلى روسيا.

وأشار خبير عسكري إلى أن موسكو تمتلك بالفعل صواريخ باليستية، لكن إضافة صواريخ فتح-360 قد يسمح لها بتوسيع استخدام ترسانتها لضرب أهداف خلف خطوط المواجهة، واستغلال الرؤوس الحربية الإيرانية في ضرب الأهداف قصيرة المدى.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي وشركاءها في مجموعة السبع “مستعدون لتوجيه رد سريع وشديد إذا مضت إيران قدما في عمليات النقل هذه”.

وأضاف المتحدث أنها “ستمثل تصعيدا خطيرا في دعم إيران للحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا”. وتابع “دأب البيت الأبيض على التحذير من تعميق الشراكة العسكرية بين روسيا وإيران منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا”.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق.

وقالت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في بيان إن الجمهورية الإسلامية أبرمت شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع روسيا في مجالات متعددة منها التعاون العسكري.

وأضاف البيان “لكن، من منظور أخلاقي، تمتنع إيران عن نقل أي أسلحة يُحتمل استخدامها في الصراع مع أوكرانيا إلى حين انتهائه، بما في ذلك الصواريخ”.

وأحجم البيت الأبيض عن تأكيد تدريب إيران لعسكريين روس على صواريخ فتح-360 أو استعدادها لشحن الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

رويترز