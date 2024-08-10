وفاة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سابقا

توفي الكاميروني عيسى حياتو، الذي قاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بقبضة حديدية من عام 1988 حتى 2017، عن عمر يناهز 77 عامًا، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الجمعة.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانًا قال فيه: “يشعر رئيس كاف، باتريس موتسيبي، بحزن عميق لوفاة الرئيس السابق عيسى حياتو.”

وأضاف موتسيبي: “سيظل الاتحاد الإفريقي وكرة القدم الإفريقية ممتنين إلى الأبد للرئيس حياتو على إسهاماته الكبيرة التي قدمها على مدار سنوات عديدة لتطوير ونمو كرة القدم في إفريقيا. سيظل حيًا في قلوبنا وعقولنا إلى الأبد.”

من جانبه، أشاد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بحياتو، واصفًا إياه بأنه “أحدث ثورة كبيرة في كرة القدم الإفريقية” من خلال العديد من “الإصلاحات”، مشيرًا إلى أنه تحت قيادته، ارتفع تمثيل القارة في كأس العالم من 3 إلى 5 مقاعد، كما شهدت كأس الأمم الإفريقية تغييرات كبيرة، بما في ذلك رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 فريقًا.

وقال رئيس الاتحاد الكاميروني والنجم السابق صامويل إيتو “عرف الرئيس عيسى حياتو دائماً، من خلال قيادته، مهاراته في التعامل مع الآخرين، وقدرته على التسوية، كيفية الدفاع عن صوت إفريقيا. نحن مدينون له بالكثير”.

قبل توليه منصبه في الاتحاد القاري، ترأس حياتو الاتحاد الكاميروني من 1986 إلى 1988، وبعد ذلك أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي (فيفا) وفي اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الدولية.

كما أشاد رئيس فيفا جاني إنفانتينو بحياتو صاحب “الشغف الكبير” الذي “كرّس حياته لقيادة أبرز الهيئات الرياضة في العالم”.

بدوره، اعتبر الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن حياتو كان “شخصية بارزة في الحركة الرياضية على مستوى قارته”.

وأضاف في بيان “قاد عيسى حياتو فيفا في فترة صعبة للغاية. وكان دائماً يدافع عن دور كرة القدم في الألعاب الأولمبية وفي الحركة الأولمبية”.

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