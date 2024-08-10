رسميا.. الأهلي يعلن الانسحاب من بطولة كأس مصر

قرر النادي الأهلي الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بعد التشاور مع المدير الفني مارسيل كولر، وعرض الأمر على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع.

وعقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعًا مطولًا اليوم مع مارسيل كولر لمناقشة جميع الملفات المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم، بهدف تقديم الدعم الكامل للفريق والجهاز الفني استعدادًا للموسم الجديد.

خلال الاجتماع، استمع الخطيب إلى وجهة نظر كولر بشأن الأمور الفنية، وتم التوصل إلى رؤية متكاملة تخدم مصلحة الفريق وتحافظ على نجاحه المحلي والقاري. وتم اتخاذ القرارات التالية:

– منح الجهاز الفني إجازة بدءًا من اليوم نظرًا للإرهاق الشديد وضغط المباريات المتتالية.

– تكليف الكابتن سامي قمصان، المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري.

– منح اللاعبين الذين شاركوا في عدد كبير من المباريات على مدار الموسم راحة، والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة.

– اللاعبون الذين يقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المنتخب ضمن الأجندة الدولية القادمة سوف ينضمون للمعسكر أول سبتمبر، ويقوم الجهاز الفني للأهلي بوضع برنامج تأهيلي للحفاظ على مستواهم البدني.

– البدء في الترتيب لكافة الأمور المتعلقه بإعداد الفريق للموسم الجديد بالتشاور مع المدير الفني، على أن يتم الحسم بعد الانتهاء من مسابقة الدوري يوم 17 الجاري، وبما يحقق المصلحة الفنية للفريق.

– إرسال طلبات النادي المالية ردًّا على العرض الفرنسي الذي تلقاه المدافع محمد عبد المنعم، التي تليق بالأهلي وقيمته، وإمكانات اللاعب المتميزة، وبما يضمن مصلحة الفريق.

صدى البلد