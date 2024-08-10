البنتاغون : جاهزون لردع أي هجوم إيراني على إسرائيل

أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للعربية والحدث نشرَ المزيد من القدرات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط لردع أي هجوم من إيران أو وكلائها.

وقال رايدر إن الولايات المتحدة لا تريد رؤيةَ تصعيد لكنها مستعدة للردّ.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن الهجوم على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد يعبَّر عن سلوكيات إيران المزعزعة للاستقرار، وأن بلاده تحتفظ بحقّ الرد.

إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة إن واشنطن ستقدم لإسرائيل 3.5 مليار دولار لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي، لتفرج بذلك عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونغرس لها في أثناء حرب إسرائيل في غزة.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الوزارة أخطرت الكونغرس الخميس بأن الحكومة تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري أجنبي لإسرائيل بمليارات الدولارات.

وكانت شبكة (سي.إن.إن) ذكرت في وقت سابق أن الإفراج عن هذا المبلغ يأتي ضمن مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل أُقره الكونغرس في أبريل.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر في الشرق الأوسط، ويخشى كثيرون من اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة والتي أدت بالفعل إلى مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

وتزايدت مخاطر التصعيد إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران وفؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله ببيروت ما أثار تهديدات بالرد على إسرائيل.

العربية نت