الميليشيا تقصف أحياء سكنية في كرري تسفر عن وفاة طفل وإصابة 11 مواطناً

واصلت ميليشيا الدعم السريع استهداف المواطن السوداني داخل منزله، إذ شنت عليه هجوماً عنيفاً صباح اليوم، عبر الاستهداف المتعمد على الاحياء السكنية في محلية كرري من قبل المليشيا المتمردة.

واستقبلت طواريء مستشفى النو حتى الآن 11 جريح وحالة وفاة واحدة طفل في الرابعة من عمره باصابة في الرأس.

صحيفة السوداني