مناوي: مبارك الفاضل شخصية منتهية الصلاحية.. تم دحر الدعم السريع فى الفاشر اليوم وهربوا

*مناوي لـ “المحقق”😘

*أبونمو ذهب إلى جده ممثلا للحكومة *والأمريكان ليس لهم مصلحة في ألا يكونوا غير مرنين*

*مبارك الفاضل شخصية منتهية الصلاحية والخلاف معه وطنية*

*تم دحر الدعم السريع فى الفاشر اليوم وهربوا كما يهربون كل مرة*

*القاهرة- المحقق: صباح موسى*

أكد مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان أن ذهاب محمد بشير أبونمو وزير المعادن والقيادي البارز بالحركة ورئاسته لوفد الحكومة في اجتماعاتها الحالية في جدة مع الحكومة الأمريكية أنه تمثيل للحكومة السودانية، وأنه ليس له معنى آخر غير ذلك.

وقال مناوي في تصريحات خاصة لـ “المحقق” إن أبونمو وزيرا في الحكومة وذهب إلى اجتماعات جدة بهذه الصفة نيابة عنها، مضيفا أن الأمريكان ليس لهم أي مصلحة في ألا يكونوا غير مرنين في اجتماعات جدة، والاستماع إلى مطالب وفد الحكومة، موضحا أن المبادرة مشتركة بين الحكومتين السودانية والأمريكية للتأسيس لحوار مرن مع المليشيا، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا الحوار في جنيف أو أي مكان آخر، مؤكدا أنه حوار بغض النظر عن المكان، وقال لايهمنا موقف الأمريكان، وأن المهم هو تطبيق جدة وأن تكون هي تمهيد وأساس لأي حوار آخر، مشددا على أن أكبر حراك تشهده الأزمة السودانية هو حراك الشعب السوداني، وأن الحوار هو حوار الشعب بغض النظر عن الحراك الدولي والاقليمي والذي ينبغي أن يكون مساندا للحوار الداخلي، وقال إن الشعب السوداني الحر هو الذي يكابد في كل شبر من أرض السودان، وأن الحراك الدولي هذه الأيام مجرد دعم لوقف إطلاق النار، مضيفا أن القضية سودانية، وأن السودانين يموتون وهم الذين يكتون بنيران الحرب، ولذلك يجب أن يكون الحل من داخل السودان.

وفي معرض تعليقه على هجوم الدعم السريع على الفاشر صباح اليوم “السبت” قال مناوي إن هجوم مليشيا الدعم السريع على الفاشر مستمر منذ ستة أشهر، وإنهم مصممون على الاستيلاء عليها واليوم بالذات كان هجومهم لهذا الغرض، مضيفا أن ذلك مايخيل لهم في أذهانهم، وأنه تم دحرهم اليوم بعد الهجوم على المدينة، وأنهم هربوا كما يهربون في كل مرة يحاولون فيها الهجوم على الفاشر.

وعلق مناوي على السجال الأخير الذي دار بينه وبين مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة، قائلا ليس هناك سجال مع مبارك الفاضل، معتبرا مبارك الفاضل شخصية منتهية الصلاحية وأن الخلاف معه وطنية، مضيفا أن الفاضل يبحث عن دوره وأمجاده التي انتهت في الماضي بهذه السجالات، وتابع هذه هي طبيعة الفاضل، وأن الخلاف معه لا يعني انقساما في القوى التي تساند الجيش، وزاد هو لايمكن أن يكون مع أحد، يتحدث بمفرده، وأنه لا يعبر إلا عن نفسه وهو فرد في النهاية.

*القاهرة- المحقق: صباح موسى*