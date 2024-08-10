حكومة الخرطوم تدين استمرار قصف المليشيا المتمردة للأحياء السكنية

أصدرت حكومة ولاية الخرطوم بياناً السبت أدانت فيه إستمرار قصف المليشيا المتمردة للمواطنين الأبرياء في الأحياء السكنية والمستشفيات والأسواق والمرافق المدنية والخدمية ونتج عن ذلك حالات موت وعشرات الإصابات في محليات كرري وأمدرمان وأمبدة.

فيما أستهدفت المليشيا مستشفى الدايات بعد افتتاحه جزئيا بعد توقف دام ١٥ شهرا وهو من المستشفيات التي تقدم خدمة مطلوبة في الوقت الراهن للنساء الحوامل والولادة تحت ظروف تتوفر فيها العناية الصحية غير أن الاستهداف حرم النساء الحوامل من هذه الخدمة وإيقاف العمل بالمستشفى الشيئ الذي يتنافي مع القوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للمدنيين في حالات الحروب.

كما أجبرت المليشيا مواطني مناطق شمال بحري اخلاء منازلهم وإجبارهم على قطع النيل بالمراكب التقليدية في زمن الفيضان مما يعرض حياتهم لخطر الموت غرقا وأغلبهم من النساء والأطفال تم حرمانهم من حمل ابسط أمتعتهم الشخصية.

ووصلت أعدادهم حتى الآن أكثر من (6) آلاف فرد واجهوا جريمة إرهابية مروعة تضاف إلى سجل “مليشيا الدعم السريع والتي تؤكد في كل يوم أنها تستخدم المفاوضات كتكتيك ضمن مخططها الرامي للقضاء على المواطن وانتهاك حقوقه ونهب ممتلكاته وتهجيره لخدمة أجندتها الحقيقية.