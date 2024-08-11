والي الشمالية يصدر قراراً بحل حكومة الولاية وتشكيل حكومة جديدة

أصدر والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله قرارا أعفى بموجبه حكومة الولاية الشمالية.

وقضي القرار بإعفاء كل من حافظ عوض الكريم مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة والمهندس خالد موسى علي موسي مدير عام وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية والمهندس حسين عبد الغفور مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية.

والأستاذ سيف الدين محمد عوض الله مدير عام وزارة التربية والتعليم والدكتور ساتي حسن ساتي مدير عام وزارة الصحة والمهندس عمر علي صالح مدير عام وزارة الإستثمار والصناعة والأستاذ نزار محمد عبد الجبار امين عام المجلس الاعلى للشباب والرياضة.

والدكتور الصادق عوض محمد عبد الرسول امين عام المجلس الاعلى للسياحة والدكتور الهام حسن حسين بشير امين عام المجلس الاعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي والأستاذ الباقر عكاشة عثمان أمين عام المجلس الاعلى للثقافة والاعلام.

والأستاذ أمين دهب فضل امين عام المجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجي والأستاذة منال مكاوي إبراهيم امين عام أمانة الشؤون الاجتماعية والأستاذ محمد عوض محمد خير منسق شؤون التوأمة والمغتربين والمعابر.

كما أصدر والي الشمالية قرارا آخر بتعيين الاستاذ أمير حسن البشير الحسن مديرا عاما لوزارة المالية والقوى العاملة والمهندس محمد سيد أحمد فقيري مديرا عاما لوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية والمهندس عثمان احمد عثمان مديرا عاما لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية.

والاستاذ التجاني إبراهيم محمد عز الدين مديرا عاما لوزارة التربية والتعليم والدكتور ساتي حسن ساتي مدير عاما لوزارة الصحة والمهندس عمر علي صالح مديرا عاما لوزارة الإستثمار والصناعة والأستاذ عز الدين محمد السيد امينا عاما للمجلس الاعلى للشباب والرياضة.

والدكتور الصادق عوض محمد عبد الرسول امينا عاما للمجلس الاعلى للسياحة والأستاذ الباقر عكاشة عثمان امينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة والاعلام والدكتور الطيب حبيب الله امينا عاما للمجلس الاعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي.