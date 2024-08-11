توضيح من وزارة الخارجية بشأن المراجعة الادارية والمالية

نشر أحد المواقع الإخبارية خبراً يفيد بأن وزارة الخارجية السودانية قامت بتشكيل لجنة للتحقيق مع سفير يقود بعثة خارجية بسبب شبهات فساد وتجاوزات مالية. نود التوضيح أن إرسال فرق المراجعة الإدارية والمالية إلى البعثات الخارجية هو إجراء إداري معتاد تتبعه الوزارة منذ تأسيسها، بهدف الرقابة المستمرة وتقييم الأداء لتحسينه. يشمل هذا الإجراء جميع البعثات وفق جدول محدد، ولا يرتبط بأي شبهات أو اتهامات.

سونا