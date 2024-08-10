المبعوث الأميركي إلى السودان: نحاول جلب الفريقين الاسبوع المقبل وان لم يحضرا (..)

#المبعوث_الأميركي_الخاص إلى السودان:-

نريد ان نضغط على اللاعبين السلبيين داخل السودان الذين يستمرون في تاجيج هذا الصراع واتمنى ان اكون في بورتسودان في اقرب وقت ممكن فانا متحمس

يطالب الكثير من السودانيين بارسال بعثة اممية تحت الفصل السابع ولكن خارج السودان ليس من ارادة في التوصل الى هذا الوضع.

لا مشاركة للقوى المدنية في المفاوضات لكننا سنستمر في التواصل معهم طوال المفاوضات.. سنحافظ على سرية المفاوضات لكن الشعب السوداني من حقه ان يعرف

▪️الجيش وحلفاؤه متحمسون للمفاوضات وتكلمنا امس واليوم مع الوفد المختلط واعرف ان الشعب السوداني ينتظر قرار السيد برهان

▪️اتفاق جدة لم يطبق ونريد ان نصل لاتفاقيات حول تطبيق ومراقبة ما يحصل على الارض.

▪️نتوقع وفد رفيع المستوى من قبل قوات الدعم السريع ونتمني ان يفعل الجيش ايضا ذلك.

▪️نحاول جلب الفريقين الاسبوع المقبل وان لم يحضرا سنستمر في النقاش مع اللاعبين الدوليين ونحاول ان نجد حلول تقنية للمشاكل المتعلقة بالمساعدات الانسانية.

▪️لدينا دول كثيرة ولاعبون سلبيون يؤججون الصراع.. هناك دور #روسيا #وايران #والامارات..محاربون ياتون من الساحل.. هناك مجموعات متط_رفة في اطار الجيش والجيش قال انهم يعرفون ما يحصل وشاهدوا هذا الفيلم في الماضي ويريدون للامر ان يتغير.. يريدون الانتقال للسلطة المدنية

#السودان_مفاوضات_جنيف

#توم_بيرييلو_المبعوث_الامريكي

طلال مدثر

