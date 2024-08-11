الفحل: الوقفة الصلبة لإنسان الفاشر مع الجيش والقوات المشتركة رسالة واضحة عن الوعي التي يتسم بها أهالي المدينة

قال الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل معتز الفحل بأن الوقفة الصلبة لإنسان الفاشر مع الجيش والقوات المشتركة رسالة واضحة عن الوعي التي يتسم بها أهالي المدينة وتمثل مصدر إلهام للسودانيين في مسيرتهم نحو بقاء الوطن ومؤسساته موحدة.

الجزيرة – السودان