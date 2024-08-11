سياسية
مليشيا الدعم السريع تستمر في قصف المدنيين و المرافق الحيوية
لا زالت مليشيا الدعم السريع مستمرة في قصف المدنيين و المرافق الحيوية بمدينتي الفاشر و أمدرمان، بالمدافع و الصواريخ و مضادات الطائرات مما أدى إلى قتل مئات المواطنين و آلاف الجرحى أغلبهم من الأطفال و النساء و المسنين، و حرق عشرات المنازل و الوحدات السكنية بمعسكرات النازحين في الفاشر. و في أمدرمان قصفت مليشيا الدعم السريع الأحياء السكنية في الثورة/ الوادي ومستشفى الولادة امدرمان (الدايات) بالمدفعية بعد يوم واحد فقط من إعلان إعاده فتحه بعد تأهيله من الخراب الذي لحق به جراء استغلال مليشيا الدعم السريع له و استخدامه كثكنة عسكرية.
لقد درجت مليشيا الدعم السريع على إرتكاب الجرائم الكبرى من قتل و إغتصاب وارهاب كلما تلوح في الأفق سانحة لوقف الحرب و تهدف مليشيات الدعم السريع من مداهمة المدن و القرى و عمليات القصف العشوائي لمعسكرات النازحين و الأحياء السكنية و المرافق الحيوية و دور العبادة و غيرها، لخلق أزمة إنسانية حادة و إلحاق الأذى الجسيم بالمواطنين و ترويعهم و ترهيبهم و تدمير أنماط حياتهم، لإجبارهم على ترك ديارهم و ممتلكاتهم لسهل لها عملية السيطرة على منازل المدنيين و نهب أموالهم و ممتلكاتهم وتحقيق تغيير ديمغرافي في تلك المناطق.
إن ما تقوم بها مليشيات الدعم السريع من أعمال القتل الممنهج و النهب و السلب و الإغتصاب و التشريد و منع وصول المساعدات الإنسانية بإغلاق الطرق و حصار المدن و القرى، و الإنتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، تعتبر جرائم حرب و إبادة و جرائم ضد الإنسانية تستوجب الإدانة الدولية و تستلزم حمل مليشيا الدعم السريع على فك حصارها عن الفاشر و كافة المناطق، حماية للمواطنين العزل و صونا للكرامة الإنسانية.
حركة العدل والمساواة السودانية
معتصم أحمد صالح
أمين الإعلام، الناطق الرسمي
١٠ اغسطس ٢٠٢٤
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