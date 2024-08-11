المصري أحمد الجندي يحصد الذهب ويحطم الرقم العالمي في باريس

أهدى أحمد الجندي أول ذهبية لمصر في أولمبياد باريس 2024، بعد إحرازه السبت لقب مسابقة الخماسي الحديث مع تحطيمه الرقم القياسي العالمي.

وسجّل الجندي 1555 نقطة، متفوّقاً على الياباني تايشو ساتو (1542) والإيطالي جورجو مالان (1536).

وتعتبر تلك الميدالية هي الثالثة لمصر بأولمبياد باريس إذ حصدت البعثة المصرية ذهبية الجندي وفضية سارة سمير وبرونزية محمد السيد.

ورفعت مصر رصيدها إلى 9 ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد.

وكان أحمد الجندي قد حقق فضية أولمبياد طوكيو الماضية ليصبح سابع رياضي مصري يحقق ميداليتين أولمبيتين.

فرانس برس