أحمد موسى يعلق على فوز سارة سمير بالفضية فى الأوليمبياد

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في إنجاز مشرف، حصلت الرباعة المصرية سارة سمير على الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال بوزن 81 كيلوجرامًا في أوليمبياد باريس 2024، وقد بلغت نتيجتها الإجمالية 268 كيلوجرامًا.

وأعرب موسى، خلال تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، عن فخره بـ”سارة سمير” واعتبرها بطلة مصر، مؤكدًا أنها تجاوزت جميع التحديات وأظهرت إصرارًا قويًا على تحقيق النجاح.

وفيما يتعلق بالمستقبل، أشار “موسى” إلى أن سارة سمير لديها فرصة لتحقيق الميدالية الذهبية في أوليمبياد لوس أنجلوس المقبلة، مشيدًا بتجربتها المشابهة لتجربة البطل كرم جبر، الذي واجه الصعاب ورفع علم مصر عاليًا في المنافسات الدولية.

ودعا “موسى” إلى دعم اللاعبين والاتحادات الناجحة التي تمثل مصر في المحافل الدولية، مؤكدًا أن النجاح يحتاج إلى دعم مستمر وتحفيز من الجميع.

جريدة الدستور