البرهان يتوجه إلى كيغالي للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الرواندي

توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم إلى العاصمة الرواندية كيغالي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الرواندي بول كاغامي.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان وزير شؤون مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس الوزراء المكلف عثمان حسين والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة وعدد من السادة الوزراء.

ويرافق رئيس مجلس السيادة في زيارته لرواندا مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

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