عاجل … إنتهـاء المشـاورات مـن غيـر الإتفـاق علـى مشاركـة الوفـد السودانـي فـي مفاوضـات جنيـف

الوزير محمد بشير ابونمو يعلن:

أعلـن بصفتـي، رئيسـاً للوفـد الحكومـي فـي الإجتماعـات التشاوريـة مـع الأمريكـان فـي مدينـة جـدة السعوديـة، إنتهـاء المشـاورات مـن غيـر الإتفـاق علـى مشاركـة الوفـد السودانـي فـي مفاوضـات جنيـف – كتوصيـة للقيـادة- سـواء كـان الوفـد ممثـلآ للجيـش حسـب رغبتهـم أو ممثـلآ للحكومـة حسـب قـرار الحكومـة مـن الآن وصاعـدآ، والأمـر كذلـك متـروك فـي النهايـة لقـرار القيـادة بتقديراتهـا، وهنـاك بالتأكيـد تفاصيـل كثيـرة قادتنـا إلـى هـذا القـرار بإنهـاء الحـوار التشـاوري دون إتفـاق.