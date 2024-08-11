أنشيلوتي يكشف هدفه الرئيسي قبل موقعة السوبر الأوروبي

يسعى المدرب الإيطالي لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، لتحقيق التوازن، مع إجراء تغييرات في المراكز خلال التدريبات، التي يخوضها اللاعبون المتاحون لمواجهة أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي، الأربعاء المقبل.

وترك اعتزال الألماني توني كروس فراغا، في وسط ملعب الميرينجي، كما أدى انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى الفريق الملكي، لحدوث بعض التغيير في تشكيلة الإيطالي.

وقال أنشيلوتي في هذا الصدد: “يكمن الهدف الرئيسي في تحقيق التوازن”.

وغاب عن مران ريال مدريد، أمس السبت، عقب حصة تدريب قوية في صالة الألعاب، دافيد ألابا للإصابة، والشاب خوان مارتينيز، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

ويسعى الفريق الملكي للاحتفاظ بلقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا، اللذين حققهما في الموسم الماضي.

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