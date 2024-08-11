توم بيرييلو: هناك دول ولاعبون سلبيون يؤججون الصراع السوداني

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لدى السودان توم بيرييلو، أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة لإيقاف أعمال العنف في السودان وتوفير المساعدات الإنسانية قبيل انطلاق مفاوضات بين أطراف النزاع في جنيف.

وقال بيرييلو ـ في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد، إن “هناك دولاً ولاعبين سلبيين يؤججون الصراع السوداني”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المدنيين السودانيين بحاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية ووقف العنف.

وشدد على أن السودان يحظى بأولوية لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفاً أن بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن انخرطا شخصياً للدفع بجهود وقف العنف والدفع بأكبر حجم ممكن من المساعدات الإنسانية.

صحيفة السوداني