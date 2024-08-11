صلاح الولي يدين انتهاكات المليشيا ضد المواطنين في الفاشر

قال الأستاذ صلاح حامد الولي نائب رئيس تجمع قوي تحرير السودان ووزير الزراعة والموارد الطبيعية بحكومة إقليم دارفور ان مليشيا التمرد مهدت للهجوم علي الفاشر بقصف مكثف استمر اسبوع وبعدها هاجمت مدينة الفاشر وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي حيث قتل مواطنين أبرياء وأصيب آخرون مترحما علي كل الشهداء متمنيا عاجل الشفاء للجرحي .

وقال الولي ان المليشيا ليس لديها اخلاق وهي تنتهك كرامة المواطنين من خلال ارتكاب كل الجرائم ضدة خاصة في مدينة الفاشر وكل مدن السودان التي دخلتها المليشيا.

وقال في تصريح لسونا إن كل داعمي المليشيا المتمردة يهدفون الي تحقيق مصالحهم دون الاكتراث للمواطنين الذين اصبحو هدف للمليشيا بعد أن فشلو في تحقيق مصالحهم التي اصتدمت بوقوف الشعب خلف القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات النظامية الأخري والمستنفرين.

وأشار نائب رئيس تجمع قوى تحرير السودان انه يجب علينا ترتيب صفوفنا بصورة اقوي لمواجهة هذا التحدي الكبير الذي يواجهه السودان من خلال مخطط تهجير السكان ونهب ثرواتهم وافقارهم مشيرا الي ان النصر بات قريبا بإذن الله، محييا كل الذين يدافعون عن الوطن مؤكدا مواصلة الجهود حتي هزيمة مليشيا التمرد الإرهابية التي تدعمها دول اقليمية ودولية وذلك طمعأ في السيطرة علي موارد الشعب السوداني

وايضاً نادي بضرورة إصلاح سياسي للأمم المتحدة وهياكلها لكي تعمل بحيادية تامة و تؤمن مصالح الشعوب وأمنها واستقرارها