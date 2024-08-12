الخارجية تصدر بياناً بشأن أوضاع النازحين واللاجئين بدول الجوار

أعلنت وزارة الخارجية الأحد أن حكومة السودان تتابع بقلق معاناة اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، وخاصة في منطقة أدري، حيث توقفت المساعدات الإنسانية عنهم منذ ثلاثة أشهر.

وأشارت الحكومة إلى ضعف الاهتمام الدولي بأوضاع اللاجئين السودانيين في دول الجوار، وتواضع حجم المساعدات الإنسانية التي تصلهم ولحوالي 11 مليون نازح في الولايات الآمنة، رغم الحاجة الماسة، خاصة بعد الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت عدة مناطق في البلاد.

وفي الوقت الذي تثير فيه بعض الجهات ضجة غير مبررة حول فتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات، مع تركيز مشبوه على معبر أدري وتجاهل المعابر الأخرى المفتوحة مع دول الجوار، يتم إهمال احتياجات اللاجئين السودانيين داخل تشاد.

وتجدد الحكومة السودانية رفضها لتسييس العمل الإنساني، وتناشد المجتمع الدولي بتقديم المساعدات العاجلة لكل المحتاجين، سواء من النازحين داخلياً أو اللاجئين في دول الجوار أو المتضررين من السيول والأمطار.

سونا