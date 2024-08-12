مشاركة فريق من أطفال السودان في بطولة أكاديمية تالتند لكرة القدم بتركيا

يشارك أطفال السودان في بطولة أكاديمية تالنتد لكرة القدم التي تُعقد في إسطنبول بتركيا خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس الجاري.

وأفاد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، د. عبد القادر أبو خلال، خلال كلمته للأطفال المشاركين في البطولة بأكاديمية بورتسودان اليوم، أن أكاديمية تالنتد هي مؤسسة متخصصة في رعاية الأطفال في مجال الرياضة، تستهدف الفئة العمرية من 7 إلى 18 سنة.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها السودان في هذه الأكاديمية على المستوى الدولي، مؤكداً على أهمية هذه المشاركة الخارجية. وأشار إلى أن المجلس سيواصل العمل مع الأكاديمية في المستقبل لتعزيز المشاركات الدولية للأطفال، بهدف تعزيز الثقة في نفوسهم، وتقوية دورهم الرياضي والاجتماعي، وتعزيز انتمائهم للوطن، مما يسهم في ترسيخ التربية الوطنية لديهم.