رياضية

مشاركة فريق من أطفال السودان في بطولة أكاديمية تالتند لكرة القدم بتركيا

2024/08/12
أفضل هدف في كرة القدم

يشارك أطفال السودان في بطولة أكاديمية تالنتد لكرة القدم التي تُعقد في إسطنبول بتركيا خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس الجاري.

وأفاد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، د. عبد القادر أبو خلال، خلال كلمته للأطفال المشاركين في البطولة بأكاديمية بورتسودان اليوم، أن أكاديمية تالنتد هي مؤسسة متخصصة في رعاية الأطفال في مجال الرياضة، تستهدف الفئة العمرية من 7 إلى 18 سنة.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها السودان في هذه الأكاديمية على المستوى الدولي، مؤكداً على أهمية هذه المشاركة الخارجية. وأشار إلى أن المجلس سيواصل العمل مع الأكاديمية في المستقبل لتعزيز المشاركات الدولية للأطفال، بهدف تعزيز الثقة في نفوسهم، وتقوية دورهم الرياضي والاجتماعي، وتعزيز انتمائهم للوطن، مما يسهم في ترسيخ التربية الوطنية لديهم.

وأبان ابو تعاون المجلس مع اكاديمية تالنتد الرياضية لتعزيز التربية الرياضية الوطنية في نفوس الأطفال ولتقوية الثقة بالنفس.
وقال ابو أن الغرض من المشاركة تعزيز التنشئة الاجتماعية الايجابية الوطنية في نفوس هولاء الأطفال ،وتمنى ان تكون نموذجا يعمم في السودان كله بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات الصلة مع المجلس.
وأضاف قائلا “انتم الآن تمثلوا السودان وعليكم ان تتحدوا الظروف وانتم اهل وشباب السودان وتمضوا الى الامام وعشمنا تجوا شايلين الكأس ومعاهو علم السودان يرفرف من هناك “، وهذه المشاركة الأولى تليها مشاركات في اوروبا وآسيا وعلى المستوى العربي والافريقي، مشيدا بالجهود المبذولة من المدربين والطاقم المدرب. وناشد المجتمع المحلي وولاية البحر الأحمر بالعمل معا من أجل هؤلاء الشباب.
سونا

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