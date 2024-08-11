ابو نمو يعلن انتهاء المشاورات مع الامريكان دون التوصل لاتفاق

أعلن السيد محمد بشير أبو نمو، رئيس وفد السودان في الاجتماعات التشاورية مع الجانب الأمريكي بجدة، عن انتهاء المشاورات دون التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف.

وفي تغريدة له اليوم الأحد، أوضح أبو نمو، بصفته رئيس الوفد الحكومي في الاجتماعات التشاورية مع الأمريكيين في جدة، أن المشاورات انتهت دون التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف، سواء كان الوفد ممثلاً للجيش بناءً على رغبتهم أو ممثلاً للحكومة وفقاً لقرار الحكومة.

وأشار إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن سيُترك لتقديرات القيادة، لافتاً إلى وجود تفاصيل عديدة قادت إلى اتخاذ قرار إنهاء الحوار التشاوري دون اتفاق.

سونا