مدير عام قوات الشرطة يترأس إجتماع مناقشة الخطة الإعلامية لضبط وتقنين الوجود الأجنبي بالبلاد

العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمى باسم قوات الشرطة أوضح ( للمكتب الصحفى للشرطة) أن الإجتماع ناقش الخطة الإعلامية لضبط الوجود الأجنبى غير المقنن والتى هدفت الى توعية وتبصير المجتمع بالأثار السلبية والتحديات التى يتركها هذا الوجود غير المقنن مضيفا أن الخطة سيتم تنفيذها عبر عدة محاور رئيسية يتم تنفيذها عبر الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة برئاسة قوات الشرطة بالتنسق مع الأجهزة الإعلامية بالدولة مشيرا الى ان الإجتماع أمن على ضرورة توعية المواطنين بأن الوجود المستهدف هو الوجود الأجنبى غير المقنن أو الأجانب المتسللين مبينا أن الإجتماع أكد على المضى قدما فى تنفيذ الخطة الإعلامية التى تعيين الأجهزة التشريعية والعدلية فى التعامل مع الوجود الأجنبى غير المقنن بالدولة .

المكتب الصحفي للشرطة