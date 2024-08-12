سياسية
مدير عام قوات الشرطة يترأس إجتماع مناقشة الخطة الإعلامية لضبط وتقنين الوجود الأجنبي بالبلاد
ترأس الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه الأحد اجتماع اللجنة الإعلامية الخاصة بضبط الوجود الأجنبى غير المقنن بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئؤن المالية والفريق شرطة موسى شره أحمد رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى واللواء شرطة الطاهر على محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات.
العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمى باسم قوات الشرطة أوضح ( للمكتب الصحفى للشرطة) أن الإجتماع ناقش الخطة الإعلامية لضبط الوجود الأجنبى غير المقنن والتى هدفت الى توعية وتبصير المجتمع بالأثار السلبية والتحديات التى يتركها هذا الوجود غير المقنن مضيفا أن الخطة سيتم تنفيذها عبر عدة محاور رئيسية يتم تنفيذها عبر الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة برئاسة قوات الشرطة بالتنسق مع الأجهزة الإعلامية بالدولة مشيرا الى ان الإجتماع أمن على ضرورة توعية المواطنين بأن الوجود المستهدف هو الوجود الأجنبى غير المقنن أو الأجانب المتسللين مبينا أن الإجتماع أكد على المضى قدما فى تنفيذ الخطة الإعلامية التى تعيين الأجهزة التشريعية والعدلية فى التعامل مع الوجود الأجنبى غير المقنن بالدولة .
المكتب الصحفي للشرطة
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