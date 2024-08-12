دفع الله يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للسودان لدى منظمة التعاون الإسلامي

قدم السفير دفع الله الحاج علي عثمان أوراق اعتماده، مندوباً دائماً لجمهورية السودان، لدى منظمة التعاون الإسلامي للسيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، اليوم الأحد ١١ أغسطس الجاري، وذلك بمقر المنظمة بجدة.