سياسية
دفع الله يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للسودان لدى منظمة التعاون الإسلامي
قدم السفير دفع الله الحاج علي عثمان أوراق اعتماده، مندوباً دائماً لجمهورية السودان، لدى منظمة التعاون الإسلامي للسيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، اليوم الأحد ١١ أغسطس الجاري، وذلك بمقر المنظمة بجدة.
وعبر سعادة السفير عن تطلع السودان لتعزيز علاقاته مع المنظمة في المجالات كافة، واستعداده للمساهمة في الجهود المبذولة لإصلاح المنظمة. من جانبه رحب الأمين العام للمنظمة بالسيد السفير وتمنى له التوفيق في مهامه.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة