وسط حفاوة وإستقبال كبير رئيس مجلس السيادة يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الرواندي

شارك رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الأحد في مراسم تنصيب الرئيس الرواندي بول كاغامي ، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة وممثلين للحكومات والبعثات الديبلوماسية.

وقد وجد رئيس مجلس السيادة حفاوة كبيرة من قبل جموع الروانديين المشاركين في حفل التنصيب بإستاد كيغالي.

وقد بادلهم الفريق أول ركن البرهان التحية بأفضل منها حيث لوح للجماهير المحتشدة في الإستاد بكلتا يديه معبراً عن إرتياحه وسعادته بهذا الإستقبال الحار من الشعب الرواندي.

ويرافق رئيس مجلس السيادة في زيارته مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

سونا