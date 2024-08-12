سياسية

جبريل: نحتفل بعد أكثر من 67 سنة بحل المشكلة الكهرباء في بورتسودان

2024/08/12
وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم
كلمة الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل و المساواة و وزير المالية و التخطيط الإقتصادي بمناسبة إكتمال مشروع كهرباء كلانيب.
حيث قال دكتور جبريل بأننا نحتفل بعد أكثر من 67 سنة بحل المشكلة الكهرباء في بورتسودان.
ولاية البحر الأحمر – بورتسودان
رصد وتحرير – “النيلين”

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