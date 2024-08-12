جبريل: نحتفل بعد أكثر من 67 سنة بحل المشكلة الكهرباء في بورتسودان

كلمة الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل و المساواة و وزير المالية و التخطيط الإقتصادي بمناسبة إكتمال مشروع كهرباء كلانيب.

حيث قال دكتور جبريل بأننا نحتفل بعد أكثر من 67 سنة بحل المشكلة الكهرباء في بورتسودان.