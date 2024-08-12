سياسية
رئيس حركة العدل والمساواة: المؤامرة الدولية التي تستهدف السودان محكوم عليها بالفشل
قال وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بأن المؤامرة الدولية التي تستهدف السودان محكوم عليها بالفشل.
وقال رئيس الوفد الحكومي للاجتماعات التشاورية بجدة محمد بشير أبو نمو: لم يتم الاتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف سواء كان ممثلاً للجيش حسب رغبة الجانب الأمريكي أو ممثلا للحكومة حسب قرارها.
الجزيرة – السودان
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