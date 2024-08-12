مصادر: الهجوم الإيراني على إسرائيل “مباشر” وخلال أيام

نقل مراسل موقع أكسيوس، باراك رافيد، يوم الأحد، عن مصدرين قولهما إن المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن إيران قد تهاجم إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وكتب رافيد على حسابه في منصة “إكس” أن التقييم المحدث لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية يشير إلى أن إيران قررت الرد بشكل مباشر على اغتيال القائد السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وقد تنفذ الهجوم في غضون أيام، وربما قبل محادثات صفقة الرهائن المقررة في 15 أغسطس، بحسب ما أفاد به مصدران.

وتزايدت المخاوف من تصعيد إقليمي بعدما توعدت إيران بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، في عملية نُسبت إلى إسرائيل، رغم أن الأخيرة لم تؤكد ذلك رسمياً.

وفي منتصف أبريل الماضي، أطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل، رداً على ضربة استهدفت قنصليتها في دمشق، في هجوم مباشر وغير مسبوق، تم “إحباطه” بحسب الجيش الإسرائيلي.

ومن المتوقع استئناف المفاوضات بشأن غزة يوم 15 أغسطس الجاري بدعوة من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

الحرة