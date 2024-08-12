“خروج عن الموقف الدولي”.. حكومة طرابلس تنتقد مصر

أعربت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن استيائها من استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لرئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، يوم الأحد.

واعتبرت الوزارة أن هذا التصرف من الجانب المصري يمثل “خروجاً عن الموقف الدولي الرافض لإعادة ليبيا إلى حالة الانقسام والاحتراب”.

كما حذرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية من أن مثل هذه التحركات الأحادية من شأنها تأجيج التوتر وتعزيز الاستقطاب، مما قد يؤدي إلى تجدد الصراعات على المستويين المحلي والإقليمي.

وكان مكتب الإعلام بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب قد أعلن عن وصول رئيس الحكومة، أسامة حمّاد، إلى مصر يوم الأحد في زيارة رسمية.

وأوضح البيان أن حمّاد التقى مدبولي، دون تحديد الملفات التي ناقشها الزائر الليبي مع المسؤولين المصريين.

وتعيش ليبيا تحت حكم حكومتين متنافستين، واحدة في غرب البلاد، تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقرا لها، معترف بها دوليا ويعتبرها مجلس النواب الليبي منتهية الولاية.

والحكومة الأخرى في شرق ليبيا، وتتخذ من مدينة بنغازي مقرا لها، تتمتع بثقة مجلس النواب الليبي، وغير معترف بها دوليا.

الحرة