كهربا يصالح جماهير الأهلي بعد 57 يوما

عاد محمود عبد المنعم “كهربا” للتسجيل مع النادي الأهلي بعد غياب دام 57 يومًا عن هز الشباك.

كهربا سجل هدف التقدم للأهلي في الشوط الأول من مباراة الفريق ضد نادي زد، التي أقيمت مساء الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف كهربا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع (45+3) بعد أن ارتدت كرة من حارس مرمى زد إثر ركلة ركنية، ليسددها كهربا بقوة في العارضة ثم تدخل الشباك.

يأتي هذا الهدف بعد 57 يومًا من آخر هدف سجله كهربا مع الأهلي، والذي كان ضد الاتحاد السكندري في 18 يونيو الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري، حيث سجل حينها هدفًا برأسية في الدقيقة 87، ليحسم فوز الأهلي في تلك المباراة.

وقد غاب كهربا عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب توتر العلاقة بينه وبين السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، وكانت آخر مشاركته الأساسية في مباراة ضد الداخلية يوم 21 يونيو الماضي.

ورفع كهربا رصيده لـ6 أهداف في الموسم الحالي مع الأهلي، في ظل تألق الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي الأساسي ومتصدر جدول الهدافين برصيد 18 هدفًا.

ويقترب محمود عبد المنعم كهربا من الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حيث تشير العديد من المصادر إلى اقترابه من اللعب بقميص زد في الموسم المقبل.

الشروق نيوز