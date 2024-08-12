“هجوم إيران قد يبدأ قبل الخميس”.. نتنياهو يحذر وزراءه

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزراء من التحدث عن مواضيع أمنية وسط التوترات مع إيران و”حزب الله”، حسبما ذكرت شبكة “كان” الإخبارية.

ويأتي هذا التحذير وسط تقديرات بأن إيران قد تنفذ هجوما على إسرائيل في الأيام المقبلة، وربما حتى قبل قمة الخميس المقبلة حول مفاوضات صفقة الرهائن، وفقا لما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مصادر مطلعة على الأمر.

وحسب الصحيفة، يشير التقييم الأخير الذي أجرته أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، والذي تم تشكيله خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى أن إيران قررت استهداف إسرائيل بشكل مباشر ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.

ولفتت المصادر إلى أن هذا يمثل تغيرا كبيرا عن التقييمات الأخيرة، التي أشارت إلى أن الضغوط الدولية تمنع إيران من تنفيذ ضربة مباشرة ضد إسرائيل.

وكشف مصدر أنه في الأيام الأخيرة، دار سجال داخلي في إيران بين الحرس الثوري والرئيس الإيراني الجديد ومستشاريه يتمحور حول طبيعة وتوقيت الرد على اغتيال هنية، مشيرا إلى أنه بينما يدعو الحرس الثوري إلى رد فعل أكثر شدة وأوسع نطاقا من هجوم 13 أبريل، يعتقد الرئيس ومستشاروه أنه ينبغي تجنب مثل هذا الرد القاسي.

وقال مصدر آخر إن الوضع “لا يزال غير أكيد”، مع استمرار الجدل الداخلي في إيران، مما يعني أن صنع القرار الإيراني لا يزال من الممكن أن يتغير.

روسيا اليوم