البرهان: نتعاطى بإيجابية مع كل المبادرات لمعالجة أزمة السودان

بعد انتهاء مشاورات مع الوفد الأميركي في جدة، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان إن حكومة السودان تعاطت مع كل المبادرات المطروحة لمعالجة الأزمة في السودان بإيجابية.

كما أضاف أن “المليشيات الإرهابية” تتعنت وتمانع في تنفيذ الالتزامات التي نص عليها إعلان جدة الموقع في الحادي عشر من مايو.

ونقل مجلس السيادة السوداني عن البرهان تأكيده خلال لقائه الرئيس الرواندي بول كاغامي حرص حكومة السودان على السلام مشدداً في الوقت ذاته على أن السلام لابد أن يكون سلاماً عادلاً يحقق العزة والكرامة للشعب السوداني.

وكان محمد بشير أبو نمو رئيس وفد حكومة السودان قد قال في وقت سابق إن الاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة في مدينة جدة السعودية انتهت دون التوصل إلى اتفاق على مشاركة وفد حكومي سوداني في محادثات مقررة في جنيف يوم 14 أغسطس/ آب.

وتوجه وفد من الحكومة السودانية يوم الجمعة إلى جدة للتشاور مع الولايات المتحدة بشأن دعوتها إلى المحادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

ونهاية تموز/يوليو، دعت واشنطن الجيش وقوات الدعم السريع إلى هذه المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

إنهاء الحرب

يشار إلى أن تلك المحادثات تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وستكون محادثات جنيف، التي وافقت قوات الدعم السريع على حضورها، أول محاولة كبيرة منذ أشهر للتوسط بين الطرفين المتحاربين، بغية التوصل إلى حل.

وكانت السعودية والولايات المتحدة حاولتا على مدى الأشهر المنصرمة جمع الفريقين في مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار ومناقشة سبل للتوصل إلى حل سياسي من دون جدوى.

فمنذ منتصف أبريل الماضي، وفيما كان الفريقان يناقشان خطة لتوحيد القوات المسلحة والانتقال بالبلاد إلى المسار الديمقراطي، تفجر الصراع الدامي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع الذي يتزعمها محمد حمدان دقلو.

وأدت الحرب التي لم تهدأ منذ نيسان/أبريل 2023 إلى نزوح ملايين المدنيين، وإصابة ومقتل الآلاف، وانتشار الأوبئة وشح المساعدات الغذائية في العديد من مناطق الصراع داخل البلاد.

العربية نت