اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لتقييم تداعيات الخريف على الولايات المتضررة

ترأس وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف، الأستاذ عثمان حسين عثمان، يوم الاثنين اجتماعًا طارئًا في مجمع الوزارات ببورتسودان لمناقشة تأثيرات موسم الخريف على الولايات المتضررة من السيول والأمطار. وقرر الاجتماع إرسال وفد وزاري إلى الولايات المتضررة للوقوف على الأوضاع بشكل ميداني وتقييم الجهود المحلية والوطنية للحد من آثار الخريف.

صرح وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة، الدكتور جرهام عبد القادر، أن الاجتماع استعرض تقارير من وزارات الداخلية، والزراعة والري، والحكم الاتحادي، والصحة، والمجلس الأعلى للبيئة حول تأثير الخريف على الولايات والمناطق المتضررة، والآثار التي تترتب على الموسم الزراعي، إضافة إلى الأضرار الناتجة عن مخلفات التعدين الأهلي.

وأكد أن الاجتماع تناول وضع السيول والأمطار والإجراءات المطلوبة في المجالات الصحية والإنسانية، مع استمرار الجهود لمواجهة آثار التغير المناخي. كما شدد الاجتماع على ضرورة تكامل الجهود من خلال توفير إحصائيات حول الآثار والأضرار الكلية والجزئية للمواطنين وتأثيرها على التربة.