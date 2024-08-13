سياسية

القائم بأعمال سفارة السودان برواندا: زيارة رئيس المجلس السيادي كانت مثمرة وبناءة

2024/08/13
الحوثيين
الخارجية السودانية

أكد السفير خالد موسى دفع الله، القائم بأعمال سفارة السودان لدى رواندا، أن زيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى رواندا كانت مثمرة وبناءة. وأوضح أن الرئيس البرهان حظي باستقبال حافل من الجماهير التي تجمعت في ستاد كيغالي.

وفي تصريح صحفي، أشار السفير خالد إلى أن رئيس المجلس السيادي أجرى سلسلة من اللقاءات مع رؤساء بعض الدول خلال حفل تنصيب الرئيس الرواندي. كما التقى وزير الخارجية المصري، حيث تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والتحديات التي يواجهها السودانيون في مصر، مع وعد الجانب المصري بتسهيل العقبات التي تواجههم.

تم أيضًا التفاهم على تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم قضية السودان وإنجاح مبادرات السلام، وتم الاتفاق على مسار ثنائي مشترك للتأكيد على سيادة السودان ودعم مؤسساته الوطنية.

واختتم رئيس مجلس السيادة زيارته لرواندا بلقاء مطول مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، حيث أطلعه على تطورات الأوضاع في السودان، خاصة العدوان الذي يتعرض له من بعض الدول والمرتزقة، والتمرد الذي تقوده مليشيا الدعم السريع الإرهابية وقصفها للمدن والمستشفيات وتدميرها للبنى التحتية واستهدافها الممنهج للمدنيين.

كما أطلعه على جهود السودان في توصيل المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع مؤكدا تعاون السودان مع كل المنظمات العاملة في الحقل الإنساني من أجل إيصال الغذاء للمحتاجين مبينا أن رئيس المجلس السيادي رد على كل المزاعم والاتهامات غير المؤسسة بشأن إعاقة الحكومة للعمل الإنساني.
كما أطلع الرئيس الرواندي على تعاطي حكومة السودان مع كل المبادرات التي تحفظ سيادة السودان وسلامة اراضيه مؤكداً أن السودان لن يشارك في اي مبادرة تفتقد للعناصر الأساسية التي نص عليها إعلان جدة الموقع في ١١ مايو ٢٠٢٣م والمتمثلة في خروج مليشيا الدعم السريع الإرهابية من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين وكذلك عدم مشاركة أي دولة شاركت في العدوان على السودان في جهود الوساطة.
مؤكداً أن السودان منفتح على جميع المبادرات التي تخدم قضية الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته في السلام والإستقرار .
سونا

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