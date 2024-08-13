القائم بأعمال سفارة السودان برواندا: زيارة رئيس المجلس السيادي كانت مثمرة وبناءة

أكد السفير خالد موسى دفع الله، القائم بأعمال سفارة السودان لدى رواندا، أن زيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى رواندا كانت مثمرة وبناءة. وأوضح أن الرئيس البرهان حظي باستقبال حافل من الجماهير التي تجمعت في ستاد كيغالي.

وفي تصريح صحفي، أشار السفير خالد إلى أن رئيس المجلس السيادي أجرى سلسلة من اللقاءات مع رؤساء بعض الدول خلال حفل تنصيب الرئيس الرواندي. كما التقى وزير الخارجية المصري، حيث تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والتحديات التي يواجهها السودانيون في مصر، مع وعد الجانب المصري بتسهيل العقبات التي تواجههم.

تم أيضًا التفاهم على تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم قضية السودان وإنجاح مبادرات السلام، وتم الاتفاق على مسار ثنائي مشترك للتأكيد على سيادة السودان ودعم مؤسساته الوطنية.

واختتم رئيس مجلس السيادة زيارته لرواندا بلقاء مطول مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، حيث أطلعه على تطورات الأوضاع في السودان، خاصة العدوان الذي يتعرض له من بعض الدول والمرتزقة، والتمرد الذي تقوده مليشيا الدعم السريع الإرهابية وقصفها للمدن والمستشفيات وتدميرها للبنى التحتية واستهدافها الممنهج للمدنيين.