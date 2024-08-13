شاهد بالفيديو.. بعد زيارته لكل من رواندا وأنغولا.. البرهان يعود للبلاد

عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مساء الاثنين إلى البلاد بعد زيارة رسمية لكل من رواندا وأنغولا إستغرقت يومين.

وكان في إستقباله بمطار بورتسودان وزير الداخلية اللواء معاش خليل باشا سارين وعدد من السادة الوزراء.

وقد أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام خلال هذه الزيارة مباحثات مع الرئيس الرواندي بول كاغامي ورئيس أنغولا جواو لورنسو ، تناولت علاقات السودان مع الدولتين وآليات تعزيز التعاون المشترك بين السودان وكل من رواندا وأنغولا.