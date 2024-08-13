البرهان: حكومة السودان تعاطت مع كل المبادرات المطروحة بإيجابية في الوقت الذي تتعنت فيه المليشيا

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان بأن حكومة السودان تعاطت مع كل المبادرات المطروحة بإيجابية في الوقت الذي تتعنت فيه المليشيا الإرهابية وتمانع في تنفيذ الالتزامات التي نص عليها إعلان جدة الموقع في 11 مايو من العام الماضي.

الجزيرة – السودان