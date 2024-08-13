عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر يؤكد أهمية تنفيذ إتفاق جدة

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس بحرى إبراهيم جابر إبراهيم تمسك الحكومة بإتفاق جدة الموقع فى 11 مايو 2023م و ضرورة تنفيذ الإلتزامات الواردة فيه.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم القائم بالأعمال الروسي/ماكسيم سلي ساريف والقائم بالأعمال الصينى جانغ شيان هوا والقائم بالأعمال القطرى عبدالله راشد المهندي ،كل على حدا.

وقدم الفريق إبراهيم جابر شرحاً مفصلاً حول الأوضاع فى السودان والجهود التى تقوم بها الحكومة السودانية من أجل إحلال السلام والاستقرار بالبلاد.

مشيراً الى أن الحكومة تسلمت موخراً دعوة من وزير الخارجية الأمريكي للمشاركة فى مفاوضات السلام بجنيف متناولاً مخرجات اللقاء التشاوى بين الوفد الحكومي والوفد الأمريكي الذى جرى بجدة والذى اكد علي استعداد السودان لإعداد خارطة طريق لتنفيذ إتفاق جدة ، ومن ثم مناقشة رؤية السودان لإستئناف اي محادثات من شأنها الوصول الى سلام.

و أوضح الفريق إبراهيم جابر بالإحصائيات المجهودات التى قامت بها الحكومة لتسهيل عمل المنظمات الدولية التى تقدم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، خاصة فيما يتعلق بتأشيرات الدخول و فتح المعابر و أذونات العبور والجمارك.

من ناحيتهم جدد القائمون بالأعمال لكل من روسيا والصين وقطر دعمهم وقوفهم الى جانب السودان والتضامن معه، مؤكدين على تعاون الحكومة من أجل إيصال المساعدات وعدم عرقلتها لجهود تقديم الإغاثة والعون الإنساني للمتضررين.

سونا