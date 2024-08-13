جسر جوي جديد من الكويت لمتضرري الحرب والسيول في السودان

أعلن سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق جسر جوي جديد لمساعدات متضرري الحرب والسيول والفيضانات بالسودان يبدأ مرحلته الاولى بطائرة محملة بحوالي 40 طناً من المساعدات الطبية والإنسانية. وقال السفير الظفيري: إنه انطلاقا من التعليمات السامية لحضرة صاحب السمو امير الكويت الشيخ مشعل الاحمد الصباح- حفظه الله ورعاه- بالوقوف مع الاشقاء في السودان للتخفيف من كارثة الحرب والسيول والفيضانات التي تضرر منها الشعب السوداني الشقيق تقرر ارسال جسر جوي يحمل مساعدات انسانية تتضمن سيارات اسعاف ومواد طبية وخيام وادوية ومواد غدائية ومبيدات للحشرات، حيث ستصل الطائرة الاولى يوم غد الاربعاء وتتوالى بعدها الطائرات أيام 15-18 -20 من شهر أغسطس الحالي”. وأوضح ان هذه المساعدات تأتي في إطار حملة شعبية تحت عنوان (فزعة للسودان) التي أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بالاشتراك مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكويتية، مشيرا إلى ان رئيس جمعية اعانة المرضى الكويتية سيقوم بزيارة للسودان اليوم الثلاثاء لتفقد المراكز الصحية والمعدات الطبية المتضررة. ولفت السفير الظفيري إلى ان الجسر الجوي الجديد يأتي امتدادا للجسر الجوي الذي انطلق مع بداية الحرب في السودان وشمل 18 طائرة بجانب سفينتين للمساعدات كان اخرها سفينة حملت ادوية منقذة للحياة لمرضى السرطان بكلفة بلغت مليون دولار، كما نفذت الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكويتية العاملة بالسودان عشرات المشروعات الإنسانية للتخفيف عن المتضررين في انحاء السودان المختلفة. وأعرب عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من الجهات الرسمية والشعبية بدولة الكويت التي اسفرت عن سرعة انجاز هذا الجسر الجوي خاصة وان السودان يشهد معدلات غير مسبوقة من السيول والفيضانات التي خلفت اضرارا بالغة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الملايين من الشعب السوداني الشقيق بسبب الحرب، معربا عن شكره للجهات السودانية التي قامت بتسهيل كافة الإجراءات والترتيبات لانطلاق هذا الجسر الجوي.

سونا