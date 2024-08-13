على رأسها الإقامة و التأشيرات.. إجتماع مهم لنادي رجال وسيدات الأعمال السوداني بمصر يناقش مع عدوي العديد من القضايا

كشفت لجنة نادي رجال وسيدات الأعمال السوداني بمصر عن اجتماع مع سفير السودان لدي القاهره الفريق اول عماد عدوي ناقش التحديات التي تواجه القطاع.

وأوضحت لجنة نادي رجال وسيدات الأعمال السوداني بمصر في تعميم صحفي تحصلت عليه “اليوم التالي” أن الوفد ناقش مع السفير عدوي مواضيع مهمه علي رأسها التعريف بنادي رجال الأعمال ومساهماته ونشاطاته السابقة من ضمنها معالجة قضايا العالقين في مصر بجانب المساعده في تخفيف اثار الحرب بالسودان .

يذكر أن الإجتماع أنعقد الاثنين 12 أغسطس 2024 بمقر السفارة السودانية بالدقي بحضور كل من، “عوض شبو، و خالد هارون، جمال حمدان، محمد صلاح شرم الشيخ، وناهد أوشي”.

وقال الوفد إن الاجتماع كان مثمر حيث أفرد السفير للوفد آكثر من ساعه في حين تقرر في البدء نصف ساعة لإنشغال السفير بلقاء آخر.

و أكد الوفد على أهمية تخصيص مكاتب للنادي لممارسة الأعمال لخدمة رجال الأعمال في مصر بجانب أهمية وجود نادي يلتقي فيه رجال وسيدات الأعمال، وشدد الوفد على التحديات التي تواجه رجال وسيدات الأعمال فيما يلي الحسابات البنكية وقضايا التعليم والمدارس والإقامات والتأشيرات.

وابدي الوفد استعداده للتعاون مع السفاره وتقديم الخدمات.

فيما جدد السفير عدوي الترحيب بالوفد مشيداً بجهود نادي رجال وسيدات الأعمال، و أمن على اهمية القضايا المطروحه وأعلن التزامه بمساعده النادي ومعالجة القضايا.

واقترح السفير عدوي على النادي تخصيص مبني للنادي والتزم بتوفير مستشاريه اقتصاديه وإعطاء المبني الصبغه القانونية للنادي تحت مظلة السفاره

و أشار عدوي لأهمية شراء قطعة أرض تحصص للنادي السوداني وأكد أن الجهود تسير بخطي طيبة،

طالب بالتشييك مع القطاع الخاص المصري

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