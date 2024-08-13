موقف مبابي من المشاركة أساسيًا في كأس السوبر الأوروبي

يستعد النجم الفرنسي كيليان مبابي، للظهور للمرة الأولى مع فريقه الجديد، ريال مدريد، وذلك أمام أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي 2024.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي غدًا الأربعاء، على الملعب الوطني في مدينة وارسو البولندية.

وقبل الظهور الأول له، أبدى كيليان مبابي خلال حصتين تدريبيتين فقط استعدادات كبيرة، وترك بصمته فعلًا في العديد من التدريبات بأهدافه وتمريراته الحاسمة، وتناغمه مع زملائه.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة أتالانتا، وشهدت قائمة الفريق تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وكشف برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني، موقف مبابي وهل سيشارك أساسي أم سيبقى على دكة البدلاء.

وأكد البرنامج الشهير أن مبابي سيظهر في تشكيل الفريق الأساسي ويظهر لأول قميص ريال مدريد لأول مرة خلال مواجهة أتالانتا غدًا.

وأوضح أن مبابي لن يبقى جليس دكة البدلاء، بعد تأكد أنشيلوتي من جاهزية النجم الفرنسي بدنيًا وفنيًا.

إرم