ترامب يتحدث إلى ماسك: الشرق الأوسط يأخذنا إلى حرب عالمية ثالثة

حذر المرشح الجمهوري الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، في حواره مع إيلون ماسك، على منصة “إكس” من أن الشرق الأوسط يمكن أن يأخذ العالم إلى “حرب عالمية ثالثة”.

وشدد ترامب على أنه تعامل أثناء ولايته الأولى “بقوة وحزم مع إيران ووكلائها”.

ووصف ترامب محاولة الاغتيال التي تعرض لها بالخطيرة، وأضاف في محادثة مع الملياردير ماسك على منصة “إكس” أن الرصاصة التي استهدفته كانت قريبة من رأسه.

وكشف أنه كان قلقاً من إصابة الحشد بسبب التدافع خلال محاولة اغتياله، مشيراً إلى أن الرصاص كان يمر فوق رأسه، لافتاً إلى أن ما حدث ينم عن سوء تنسيق بين الشرطة المحلية والفيدرالية.

وقال إنه بعد ذلك حاول النهوض لطمأنة الحشود، لافتاً إلى أن الرسم البياني عن الهجرة غير الشرعية أنقذ حياته.

وكانت المحادثة عبر الإنترنت بين ترامب وماسك قد تعرضت على ما يبدو لمشكلات فنية في الوقت الذي كان من المقرر أن تبدأ فيه إذ أبلغ مستخدمون عن مشاكل في الوصول إليها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

وبدأت المحادثة بعد 45 دقيقة من موعدها المفترض، حيث قال ماسك إن هجوماً إلكترونياً ضخماً تعرضت له لحجب الخدمة على إكس.

العربية نت