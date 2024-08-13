سياسية
اقرأ تعليق عبد الخالق على (ظهور) حميدتي
وصف الفريق أول طيار، صلاح عبد الخالق، عضو المجلس العسكري السابق، ظهور حميدتي في خطاب اليوم بأنه تاكيد على وفاته. وقال للتيار في تصريح خاص (سمعت الخطاب وهو اكبر دليل على موته الصورة ثابتة ومن بعيد وبدون علامات لياقة ونبرة الصوت ثابتة. المهم ادخل الفيس بوك واقرأ التعليقات. مرحي لقد انتصرنا).
وكان عبد الخالق اكد في تصريح لصحيفة الكرامة مؤخرا مقتل حميدتي ودفنه بأحد مقابر الخرطوم.
التيار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة