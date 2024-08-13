اقرأ تعليق عبد الخالق على (ظهور) حميدتي

وصف الفريق أول طيار، صلاح عبد الخالق، عضو المجلس العسكري السابق، ظهور حميدتي في خطاب اليوم بأنه تاكيد على وفاته. وقال للتيار في تصريح خاص (سمعت الخطاب وهو اكبر دليل على موته الصورة ثابتة ومن بعيد وبدون علامات لياقة ونبرة الصوت ثابتة. المهم ادخل الفيس بوك واقرأ التعليقات. مرحي لقد انتصرنا).

وكان عبد الخالق اكد في تصريح لصحيفة الكرامة مؤخرا مقتل حميدتي ودفنه بأحد مقابر الخرطوم.

التيار